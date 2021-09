Linie numer 11 oraz 12 pojadą do pętli Pomorzany według swojego rozkładu w sobotę. To po środowej awarii wodociągu pod torowiskiem tramwajowym. Drogowcy wypełniają ubytek w jezdni po naprawie rury.

Do tej pory nic się nie zmieniło; na trasie kursują autobusy zastępcze.- Tramwaje linii 11 i 12 ciągle będą zawracały na pl. Szarych Szeregów, a pasażerowie od pl. Szarych Szeregów do pętli na Pomorzanach będą musieli korzystać z komunikacji autobusowej - tłumaczy Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Przyczyną awarii było pęknięcie 600-milimetrowej rury. Jednak przez czas awarii mieszkańcy mieli dostęp do bieżącej wody.