Jesienna odporność z Radiem Szczecin i cateringiem "Diety od Brokuła". To nasz nowy konkurs.

Mamy dla was pięciodniowe vouchery na catering dietetyczny, który pozwoli zrobić pierwszy krok do zbilansowanego żywienia. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy wejść na www.radioszczecin.pl i wypełnić formularz konkursowy. W nim pytamy o to, jak wzmacniacie swoje samopoczucie i odporność w okresie jesienno-zimowym. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy voucherami.Konkurs trwa do 8 października.