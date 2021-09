Upamiętnią Aleksandra Dobę na Kilimandżaro

Wejdą na Kilimandżaro, aby upamiętnić Aleksandra Dobę. Dwudziestu pięciu śmiałków z całej Polski wyruszyło do Afryki, aby zamontować pamiątkową płytę poświęconą naszemu lokalnemu podróżnikowi.

Na płycie znajduje się postać Doby w kajaku wraz z sentencją "Nie bójmy się marzyć" w trzech językach oraz data urodzin i śmierci kajakarza.- Wciąż czekamy na oficjalną zgodę od Parku Narodowego Kilimandżaro, w którym miejscu ma zawisnąć tablica - mówi Karol Adamski, pomysłodawca akcji. - Nieoficjalnie wiemy od polskiej ambasady w Tanzanii, że jest zgoda. Czekamy tylko na potwierdzenie tego na piśmie. Zgoda na zamontowanie tego na krawędzi krateru Kilimandżaro, czyli na punkcie 5056 m n.p.m.Tablica ma zostać zamontowana w najbliższy weekend. W symbolicznej uroczystości ma wziąć udział ksiądz luterański i polski oraz chór z pobliskiego kościoła. Członkowie wyprawy są już na miejscu i przygotowują się do wyprawy.Podróżnicy zwracają się też z apelem do mieszkańców o pomoc we wsparciu inicjatywy. Potrzebne są środki dla osoby, która na miejscu w Tanzanii będzie systematycznie dbać o tablicę. Wpłaty tytułem Tablica dla Olka Doby można wpłacać na konto Fundacji Ludzki Świat - Mundo Humano - nr konta: 88 1750 0012 0000 0000 3881 4718.