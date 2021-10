Jak walczyć z przewlekłym stresem? Odpowie ekspert [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wpływ przewlekłego stresu na nasze zdrowie - głównym tematem radiowego cyklu. Już w sobotę w audycji "Aktywna Sobota" dietetyk Jakub Mauricz zdradzi tajniki radzenia sobie z napięciem. Ma ono wpływ na wiele aspektów funkcjonowania naszych organizmów.

Problemy w pracy, domu, czy szkole mogą spowodować wiele stanów chorobowych. To depresja, bezsenność... - wylicza Mauricz.Przebywanie w przewlekłym stresie deklaruje 65 procent społeczeństwa. Większość z tych osób to mężczyźni.Mauricz pojawi się w naszym radiowym studiu po godzinie 12.Dietetyk czyta również pytania nadsyłane przez słuchaczy oraz internautów. W każdym programie, odpowiada na wszystkie nurtujące was tematy. Żeby wziąć aktywny udział w dyskusji - wystarczy odwiedzić zakładkę poświęconą akcji "Czas na zdrowie" na naszej stronie internetowej.Jakub Mauricz od 10 lat prowadzi szkolenia z suplementacji, metodyki treningu, treningu personalnego oraz modelowania sylwetki. Zajmuje się również prowadzeniem dietoterapii w różnych stanach chorobowych.