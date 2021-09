Minister rolnictwa: Chcemy przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Chcemy przyspieszyć inwestowanie rolników w odnawialne źródła energii - mówił w piątek minister rolnictwa Grzegorz Puda. Takie słowa padły podczas czwartej edycji międzynarodowej konferencji "Energetyka, Środowisko, Rolnictwo", która odbywa się w Grodnie koło Międzyzdrojów.

- Oczywiście inwestują, ale aby to przyspieszyć, chcemy wspierać rolników środkami z różnych źródeł. Mamy możliwość przede wszystkim wspierania ze środków europejskich i oczywiście z budżetu państwa. Musimy stworzyć systemowe rozwiązania dotyczące wspierania tych wszystkich rolników, którzy będą chcieli z tego skorzystać - powiedział Puda.



Zabiegamy o to, aby inwestycje w odnawialne źródła energii były wspierane w ramach programów odbudowy po epidemii - mówił Artur Balazs z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. - Dziś rolnicy generalnie mają taką pomoc, jak i inni obywatele, bo pewne programy typu Prosument zostały uruchomione i rolnicy też z nich bardzo mocno korzystają. Liczę, że m.in. ta konferencja przyczyni się do tego, żeby władza jeszcze bardziej nad tym się pochyliła. W ramach tych programów, które są związane z odbudową po Covidzie, OZE miało bardzo istotne i ważne miejsce.



Rolnicy najczęściej inwestują w instalacje fotowoltaiczne i biogazownie.