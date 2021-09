Wybuch w Sosnowie. Dłuższy areszt dla mężczyzn

Sąd przedłużył o trzy miesiące areszt dla mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do wybuchu w domu w Sosnowie pod Reskiem.

Za kratami będą przynajmniej do Świąt Bożego Narodzenia. Chodzi o sprawę z czerwca. Do wybuchu w domu państwa Wawrzyniaków doszło podczas ich wesela.Początkowo podejrzewano, że w domu doszło do wybuchu gazu. W to jednak nie wierzyli małżonkowie. Wskazywali, że to celowe działanie. Chodziło o konflikt między sąsiadami.- To nie był wybuch gazu. Wyciągnęliśmy pełne butle. Ekspert powiedział, że jeżeli to by był wybuch gazu, to by nie było żadnego mebla. To była jakaś substancja zrobiona nie wiadomo z czego. Policja nam nie udostępniła tego. Podejrzewamy, kto to zrobił. Nie możemy tego głośno mówić. Mieliśmy tylko jednego wroga - przyznawało małżeństwo.Te słowa się potwierdziły.W sprawie policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Jednym z nich jest sąsiad poszkodowanych, który drugiemu miał zlecić wrzucenie do domu substancji, która wybuchła. Obu mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.Według naszych informacji, tłem sprawy jest sąsiedzki konflikt o granicę działki, a dokładniej znajdujący się na posesji poszkodowanych staw. Dom państwa Wawrzyniaków nie nadaje się do zamieszkania, musi zostać zburzony. Rodzina zamieszkała w należącym do gminy mieszkaniu pobliskim Starogardzie.