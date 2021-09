Atrakcje, że włosy stają dęba [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Jak wygląda pompa ciepła, do czego służą instalacje fotowoltaiczne, w jaki sposób mierzy się jakość powietrza, oprócz tego wyścigi łódek solarnych, kącik zero-waste oraz nauka segregowania odpadów.

To atrakcje, które czekają na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w

Szczecinie w ramach Festiwalu Nauki 2021, który ma pokazać, jakie dziś mamy odnawialne źródła energii. Największą atrakcją wśród najmłodszych cieszyła się turbina wiatrowa, po której włączeniu włosy stawały dęba.



- Mogą stanąć za turbiną i wiatr może im rozwiewać im włosy. To urządzenie generuje wiatr do 6 stopni w Skali Beauforta. Chcemy pokazać generowanie zanieczyszczeń przez spalanie różnych materiałów po to, żeby uświadomić ile zanieczyszczeń generujemy przez spalanie - mówili pracownicy naukowi uczelni.



Impreza naukowa potrwa do godziny 16.