Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

W Bobolicach w Zachodniopomorskiem zaprezentowano twórczość osadzonych z całego kraju.

83 prace przygotowane przez 49-ciu osadzonych z 26-ciu zakładów penitencjarnych nadesłano do Muzeum Regionalnego w Bobolicach.



- Główną nagrodę zdobył motocykl w skali 1:1 zrobiony z papieru - wyjaśnia Monika Gołucka, kierownik muzeum.



Kapitan Izabela Wojtalik-Loranz, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie, a zarazem przewodnicząca jury konkursu podkreśla, że taka forma aktywności osadzonych to ważny element resocjalizacji.



Wystawę sztuki więziennej w Muzeum Regionalnym w Bobolicach będzie można oglądać od najbliższego poniedziałku do końca października.