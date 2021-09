Ruszyło głosowanie ws. budżetu obywatelskiego w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Sprzęt medyczny dla szpitala miejskiego, sala zabaw w szkole i letnie kino na leżakach - to tylko niektóre projekty zakwalifikowane do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Świnoujściu.

W tym roku, Świnoujście na inwestycje mieszkańców przeznaczyło 3 mln 300 tys. zł.



Do wyboru jest 11 projektów. W tym cztery inwestycje i siedem wydarzeń. O najbardziej kosztownym, za milion złotych, który zakłada kupno sprzętu medycznego, opowiada Mateusz Muszczyński, anestezjolog ze świnoujskiego szpitala.



- Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej podczas reanimacji. W szpitalu mamy miesięcznie reanimacji pomiędzy 1 a 5. Jakiś czas temu w szpitalu mieliśmy reanimację, która trwała przy użyciu tego urządzenia dwie godziny - dodaje Muszczyński.



O edukację i czas spędzany w szkole zadbali nauczyciele świnoujskiej "Jedynki".



- To anglojęzyczny projekt czytelniczy, ma on na celu utworzenie nowoczesnej czytelni językowej dla uczniów klas 4-8, która by była jednocześnie miejscem odpoczynku i poszerzenia kompetencji językowych - mówi nauczycielka.



To ósma edycja świnoujskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają 12 dni na głosowanie.