Nie pada! Idź na nostalgiczny spacer z przewodnikiem

Szczecińskie witryny pamiętające przedwojenne lata, a także współczesne perełki - w takich klimatach będzie można spędzić sobotnie przedpołudnie. Zapowiada się nietypowy spacer ulicami miasta.

Oprócz tego, że będzie można odkryć piękne miejsca to będzie także można poznać odpowiedzi na zaskakujące wręcz pytania.



- Gdzie w Szczecinie znajduje się odpowiednik Rolls-Royce'a? Biada wam, jeżeli w to nie uwierzycie! Gdzie w Szczecinie znajduje się Zegar-Matka, który miał za zadanie pilnować Witrynowego Synka? Dlaczego szczecinianie tak bardzo kochają przedwojenne sklepy mięsne? A co to jest ślemię? Co to kapitelik? Na te pytania odpowiem na spacerze. Zapraszam gorąco, oprowadzę was po kilkunastu obiektach, opowiem o ich historii i ciekawostkach - zaprasza przewodniczka, Sabina Wacławczyk, liderka plebiscytu na najpiękniejszą witrynę w Szczecinie, autorka popularnonaukowych tekstów o historii szczecińskich witryn i współzałożycielka "Mozaik szczecińskich".



Często są to miejsca, które na co dzień łatwo przeoczyć - potwierdza Kinga Rabińska ze ŚRODKA, Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego.



- To okazja dla wszystkich, którzy lubią spacerować i odkrywać te elementy naszego miasta, które być może czasem nawet mijają nie zdając sobie sprawy, że są tak cenne i warto na nie popatrzyć trochę dłużej, przystanąć... - dodaje Rabińska.



Spacer rozpocznie się o godzinie 11 - zbiórka przed sklepem Pan Twardowski przy pl. Grunwaldzkim w Szczecinie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.



Spotkanie poprowadzi Sabina Wacławczyk.