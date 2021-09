Kilkunastu wystawców i setki książek - tak wyglądał sobotni Kiermasz Książki Przeczytanej zorganizowany przy Teatrze Lalek Pleciuga. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kilkunastu wystawców i setki książek - tak wyglądał sobotni Kiermasz Książki Przeczytanej zorganizowany przy Teatrze Lalek Pleciuga. Pogoda dopisała.

- Najważniejsze jest to, żeby książka miała drugie życie. Została przeczytana, niech idzie dalej... - Mamy trochę kryminałów, trochę romansideł, trochę literatury kucharskiej... - wyliczał jeden z wystawców.



- A ile te książki kosztują? - indagował reporter Radia Szczecin.

- U nas ok. 5-7 złotych - odparł sprzedający.

- A ja kupiłem "Dzienniczek cwaniaczka" - wtrącił przysłuchujący się rozmowie mężczyzna.

- Książki są z domowej półki. Głównie kryminały, w których się zaczytuję. A sprzedaję, bo brak miejsca..., kolejne są zamówione. Dobrze zrobić raz na jakiś czas porządek - uzupełniła kolejna ze sprzedających.



Była to 20. edycja imprezy.