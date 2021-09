Teren przy Bulwarze Beniowskiego zamienił się w prawdziwy targ, gdzie można było kupić, czy wymienić niepotrzebne, używane ubrania. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W szczecińskiej Hali Odra w sobotę odbył się ''Less Waste Market''.

Teren przy Bulwarze Beniowskiego zamienił się w prawdziwy targ, gdzie można było kupić, czy wymienić niepotrzebne, używane ubrania.



- To są autentyczne spodnie z Indii, a to było ze mną w Indonezji. Dużo rzeczy ma swoją własną historię. - To jest w ogóle super akcja. - Kupiłam dwie pary jeansów za siedem złotych i za dziesięć. Tu są po prostu super ceny i super rzeczy. - Ja kupiłam apaszkę - mówili uczestnicy kiermaszu.



W markecie wzięło udział ponad 30 wystawców.