Kapuściana biesiada w Krzywinie

Fot. Koło Gospodyń Wiejskich Szafir Krzywin

Blisko 1,5 miliona złotych trafi w tym roku do Kół Gospodyń Wiejskich w regionie. Za rządowe pieniądze, zostały zorganizowane m.in festyny, podczas których można było się zaszczepić przeciw COVID-19.

Jak mówił w sobotę w Krzywinie Gryfińskim wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, to również forma nagrody za walkę z pandemią.



- Odbyły się 72 festyny, podczas których były przeprowadzane szczepienia i zaszczepiono ponad 900 osób. Gdyby nie pomoc kół gospodyń wiejskich, gdyby nie ich zaangażowanie, to by było niemożliwe - podkreślał wojewoda.



Jak mówiła przedstawicielka Koła Gospodyń ''Szafir'' - Agnieszka Szefler, rządowe pieniądze bardzo pomagają.



- Dzięki środkom pozyskanym z programu "Szczepimy się" możemy zorganizować wspaniały festyn, także staramy się stanąć na wysokości zadania - dodawała Szefler.



Podczas sobotniej imprezy, również można było się zaszczepić.