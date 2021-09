Tramwaje dojeżdżają już do pętli na szczecińskich Pomorzanach. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Tramwaje dojeżdżają już do pętli na szczecińskich Pomorzanach. Od środy było to niemożliwe, bo w al. Powstańców Wielkopolskich doszło do poważnej awarii wodociągowej.

Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Od sobotniego ranka na trasie: plac Szarych Szeregów - pętla Pomorzany tramwaje kursują normalnie.