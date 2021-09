Korek na trasie S3

Długi korek na drodze ekspresowej S3 od strony Goleniowa do węzła Kijewo.

Samochody ustawiają się w kolejce już za węzłem Rzęśnica. To skutek zwężenia drogi przy samym Kijewie do jednego pasa.- Dzwonię z kierunku nadmorskiego, jadę w stronę Szczecina, do węzła na zjazd na Goleniów mam 1,5 km. Od dwóch kilometrów jest korek. Przemieszcza się to tempem idącego człowieka - informuje nas słuchacz.Jak ominąć korek? Radzi słuchacz Paweł, który do nas zadzwonił.- Jedziemy znad morza. Droga ze Szczecina, później na Goleniów, dalej na Maszewo w stronę Stargardu, kierujemy się na Barlinek. Jedzie się elegancko, bez żadnych problemów. Pozdrawiamy - mówi słuchacz.Korek możecie ominąć wjeżdżając do Szczecina przez Kliniska, Pucice i Załom.