Słupsk: groźna bakteria na porodówce

Pacjentki, które trafiają do Słupska, kierowane są teraz na oddziały ginekologiczno-położnicze w Lęborku, Miastku lub Koszalinie. Fot. pixabay.com / kkolosov (CC0 domena publiczna)

Wstrzymano przyjęcia na porodówkę w szpitalu wojewódzkim w Słupsku na Pomorzu. Oddział jest zamknięty przynajmniej do wtorku.

Rzecznik szpitala Marcin Prusak przekazał, że utrudnienia spowodowane są wykryciem groźnej bakterii powodującej zapalenie płuc.



- Na oddziale wykryto groźną bakterię lekoodporną, KPC [klebsiella pneumoniae, czyli pałeczka zapalenia płuc - przyp. red.]. Zakażeni tą bakterią chorzy trafiali do nas z innych szpitali. Oddział będzie zamknięty do wtorku włącznie, aby w tym czasie przeprowadzić jego dezynfekcję. Natomiast pacjentki, które w tym czasie przybywają do naszego szpitala odsyłane są do innych szpitali - poinformował.



Pacjentki, które trafiają do Słupska, kierowane są teraz na oddziały ginekologiczno-położnicze w Lęborku, Miastku lub Koszalinie.