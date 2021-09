Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Ma ponad 80 lat, jest czerwony i ciągle jeździ - samochód Stoewer Greif junior w wersji kabrio - absolutny unikat odrestaurowany także dzięki pracy polskich fachowców, od wtorku będzie można oglądać w szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji przy ulicy Niemierzyńskiej.

To ostatni z elementów ekspozycji kupionej przez miasto Szczecin od prywatnego kolekcjonera.



- Manfried Bauer jest - z mojego punktu widzenia - najrozsądniejszym człowiekiem, który zrobił z kolekcją to, co zrobić należało. Jest więc ona dostępna publicznie - tłumaczy Stanisław Horoszko, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.



Auto jest sprawne i przy szczególnych okazjach będzie jeździć po ulicach Szczecina. Spalanie? Nieco ponad 10 litrów na sto kilometrów.