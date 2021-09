Lewe paliwo w jednym z komisów samochodowych

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Nielegalne paliwo znaleźli - w jednym z komisów samochodowych - funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Odkryli ponad osiem tysięcy litrów oleju napędowego przeznaczonego do celów żeglugowych.



Uwagę funkcjonariuszy celno-skarbowych przykuł gumowy wąż wystający z naczepy ciężarowej, była ona wypełniona pojemnikami Mauzer. W dziewięciu z nich znajdowała się zielona ciecz. Dodatkowo w naczepie były dwie pompy paliwowe z licznikami oraz pistoletem do tankowania.



Badania potwierdziły, że to paliwo napędowe przeznaczone do celów żeglugi. Zmieniając przeznaczenie wyrobu akcyzowego, trzeba zapłacić podatek w wysokości ponad 23 tys. zł, o którym mieszkaniec powiatu stargardzkiego zapomniał. Wszczęto wobec niego postępowanie karno-skarbowe.



Grozi mu grzywna, do ponad 37 tysięcy zł lub kara więzienia.