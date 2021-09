Ostatnia szansa na szczecińską Złotą Wspólnotę

Jeszcze tylko w poniedziałek można zgłaszać sąsiedzkie pomysły dla swoich podwórek, klatek schodowych czy kamienic w Szczecinie. Trwa druga edycja konkursu na szczecińską Złotą Wspólnotę.

Poprzednio wygrała ta z ulicy Łokietka - mieszkańcy dostali pieniądze na remont starej odrapanej bramy.- Jest zupełnie inaczej, zrobiło się kolorowo i wesoło. Mamy na tej ścianie jakiegoś wycieczkowca, dźwigozaury. - Stworzyliśmy nową bramę można powiedzieć. Przechodnie robią sobie fotki. Nasze dzieło. Pierwsze chyba takie w Szczecinie - mówią mieszkańcy.To oczywiście nie oznacza że każda wspólnota ma teraz odmalowywać bramy - można zrobić co się chce - tłumaczy Paulina Stok-Stocka ze Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego.- Czy będzie to postawienie ławeczki, zagospodarowanie ogródka, namalowanie muralu, zrobienie warsztatów, koncertu, kina plenerowego, to już jest tylko i wyłącznie decyzja osób zgłaszających - mówi Stok-Stocka.Sąsiedzi osiedli Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn mogą wysyłać zgłoszenia do końca dnia, szczegóły są na stronie Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego. Można wygrać 2 tys. złotych na swój pomysł!...