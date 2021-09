Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Sezon na wędkowanie trwa. Sprawdzaliśmy, jakie metody na ryby mają świnoujscy wędkarze i gdzie najlepiej udać się, by do domu nie wrócić z pustymi rękoma.

Świna, Bałtyk i Zalew - w Świnoujściu miejsc do wędkowania nie brakuje. Nie brakuje też ciekawych metod na złowienie ryby. Wędkarze podpowiadają, na co ryba bierze najchętniej i w którym miejscu są największe okazy.



- Dobry haczyk i wędka i się łapie. - Sztuczny robak i białe. - Teraz sezon jest bardzo dobry, bo musi być trochę chłodniej. - Jest dużo drobnicy. - Najchętniej łapiemy okonie, a w niektórych miejscach na zalewie to łapiemy sandacze, leszcze, szczupaki. - Różne metody trzeba próbować - mówili wędkarze.



Wędkarzom we wrześniu sprzyja nie tylko branie, ale też pogoda. Ostatni weekend nad morzem był ciepły i słoneczny. Tak zapowiada się najbliższy tydzień.