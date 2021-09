Co po Merkel? Dla nas "raczej kontynuacja"

Płakać po Angeli Merkel nie będziemy - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

To komentarz europosła Prawa i Sprawiedliwości po wyborach do Bundestagu, które wygrało SPD, a tuż za nimi znalazła się CDU.- Niemcy, na czele z kanclerz Merkel, reprezentowały egoizm i stały w kontrze do polskiej racji stanu. Przykładem jest m.in. Nord Stream 2 - tłumaczył Waszczykowski. - We wszystkich dziedzinach życia i bilateralnego, i międzynarodowego, jesteśmy na kursie kolizyjnym. I to jest wywołane przez panią Merkel, która rozmawiała z nami z uśmiechem Giocondy na ustach, ale zawsze z jej ust słyszeliśmy twarde "nein".Mimo nowego układu sił i nowego kanclerza, bo Angela Merkel nie ubiega się już o to stanowisko, profesor Mikołajczyk nie spodziewa się spektakularnych zmian w niemieckiej polityce zagranicznej.- W niemieckiej polityce są bardzo silne kontynuacje. Mogą być pewne zmiany, ale to nie będą istotne zmiany. To będzie raczej kontynuacja tego, co mamy obecnie - ocenia prof. Mikołajczyk.Angela Merkel była kanclerzem przez 16 lat.