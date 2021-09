Więcej na sport lokalny

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowe boiska i hale powstaną w województwie zachodniopomorskim. Inne obiekty zostaną zmodernizowane.

To dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Sportowa Polska. W sumie na liście znalazło się 10 projektów z regionu.



Pieniądze trafią między innymi do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zmodernizowane zostanie boisko sportowe i bieżnia. Z kolei w Gryfinie remontu doczeka się Centrum Wodne Laguna. Przebudowany zostanie między innymi taras z basenem solankowym.



W Szczecinku powstanie hala widowiskowo-sportowa w Zespole Szkół Technicznych.



Wsparcie trafi także między innymi do Pyrzyc, Stargardu czy Dolic. W sumie dofinansowanie uzyskały 73 różne inwestycje w całym kraju.



- Łącznie z turą, którą ogłaszaliśmy 22 lipca, to są 333 inwestycje na sumę 457 mln złotych. Mniej więcej o 1/3 więcej na dofinansowanie lokalnych inwestycji sportowych niż w ubiegłym roku - mówi minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.



Projekty kosztują w sumie prawie 83 mln złotych.