Do niecodziennej interwencji zostali wezwani strażnicy miejscy ze Szczecina. Przerażony mieszkaniec ulicy Lnianej na Prawobrzeżu zgłosił, że po osiedlu pełza wąż.

Strażnicy bez problemu znaleźli gada, złapali go i zapakowali do kartonu.



Po konsultacji z łowczym miejskim okazało się, że to niejadowity zaskroniec.



Wąż został wywieziony przez strażników do lasu i wypuszczony w jego naturalne środowisko.