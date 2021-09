Kilkanaście milionów złotych na inwestycje sportowe w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 17 milionów złotych trafiło do naszego regionu w ramach programu "Sportowa Polska". To wsparcie dla lokalnych samorządów na inwestycje poprawiające między innymi infrastrukturę stadionową.

Taką jak choćby w Dębnie, gdzie powstanie profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna - mówi Grzegorz Kulbicki, burmistrz tej miejscowości.



- Zależy nam strasznie, żeby młodzież miała w końcu gdzie trenować. Brak stadionu lekkoatletycznego, bieżni z prawdziwego zdarzenia na której można ćwiczyć, to niebywale istotne w treningu maratońskim. Te 2,2 mln zł pomogą nam niesamowicie. Nasz wkład to będzie około 3 milionów złotych, ale do czerwca 2023 roku to zrobimy. Już zapraszam wszystkich na otwarcie - mówi Kulbicki.



Wsparcie na poprawę infrastruktury sportowej w naszym regionie uzyskało we wtorek w sumie dziesięć samorządów. Najwięcej, bo ponad 7 milionów złotych, trafiło do Pyrzyc - przyznaje burmistrz Marzena Podzińska.



- To jest rozbudowa pływalni przy Szkole Podstawowej przy ulicy Rejtana. Ona od wielu lat jest nieużytkowana. Ważne wyzwanie dla nas, duża inwestycja. Wierzę, że uda się nam ją zrealizować i zakończyć tak, żebyśmy nie byli tylko postrzegani, że robimy drogi i infrastrukturę, ale również coś, co jest bardzo ważne dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci. Bardzo nam na tym zależy i cieszę się - mówi Podzińska.



Projekt "Sportowa Polska" finansowany jest przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa i Sportu.