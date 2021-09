Znamy termin otwarcia stargardzkiego Aqua Star

Po ponad dwuletniej przerwie stargardzianie ponownie będą mogli skorzystać z basenu. I nie tylko z basenu. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin] Po ponad dwuletniej przerwie stargardzianie ponownie będą mogli skorzystać z basenu. I nie tylko z basenu. Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Po trwającej prawie 2,5 roku modernizacji stargardzki Aqua Star we wtorek 5 października ostanie ponownie otwarty.

Na ten dzień, z niecierpliwością czekali mieszkańcy miasta. Po ponad dwuletniej przerwie stargardzianie ponownie będą mogli skorzystać z basenu. I nie tylko z basenu.



Bo nowy obiekt to cztery różne strefy.



- Strefa wodna, strefa fitness, strefa siłowni i tutaj muszę dodać: dwupoziomowa i strefa saun - wylicza Sławomir Stańczyk z OSiR.



A do tego dwie zewnętrzne zjeżdżalnie, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, a poziom niżej strefa prawdziwego relaksu.



- Sauna fińska i biosauna, komory lodowe, fontanny lodowe, prysznice wrażeń, a tutaj mamy tzw. ścieżkę Kneippa – przekonuje Beata Radziszewska z Aqua Star.



Nielicznym udało się już odwiedzić Aqua Star w ramach tzw. pilotażu.



- Nie można poznać, że to jest to samo miejsce. - Najbardziej mi się podobały tamte zjeżdżalnie. Jacuzzi. - Dużo się zmieniło, jest dużo atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Woda zimna jak w Miedwiu, ale pięknie - mówili.



W ofercie znajdzie się także mnóstwo zajęć dla rożnych grup wiekowych.



Koszt modernizacji obiektu to blisko 40 milionów złotych.