Schronisko w Kołobrzegu: tak! Ale: gdzie?

Miała nie budzić kontrowersji, a już słychać pierwsze głosy sprzeciwu - to w sprawie nowej lokalizacji kołobrzeskiego schroniska dla zwierząt.

Po tym, jak władze Kołobrzegu ogłosiły, że może ono powstać na terenach w Korzyścienku, czyli już w wiejskiej Gminie Kołobrzeg, głos zabrali radni tego samorządu.



To oni muszą przegłosować zmiany w planie zagospodarowania, by inwestycja doszła do skutku. Okazuje się jednak, że nie są oni przychylni planom Miasta.



- Należy zrobić wszystko, żeby to tam nie powstało. - Nie wyobrażam sobie lokalizowania tego typu obiektów na terenach zurbanizowanych, na terenach objętych strefą zabudowy - zgodnie mówią radni Krzysztof Chabaj i Bartosz Góral.



Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w październiku.



W przypadku braku zielonego światła dla inwestycji w Korzyścienku Miasto wróci do poprzedniej koncepcji budowy schroniska na terenach przy rzece Parsęta.



Ta propozycja również została oprotestowana przez mieszkańców pobliskiego Budzistowa i właścicieli sąsiednich ogrodów działkowych.