Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Poszukiwacze niedrogich a jednocześnie bezcennych fantów się ucieszą. Już w czwartek z powodu ogromnego zainteresowania - szczecińska Galeria Szpargałek ponownie otworzy magazyny.

To na prośbę prośbę mieszkańców - informuje Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.



- Jest to miejsce, gdzie przechowujemy, zebraliśmy rzeczy użyteczne, które trafiały do Ekoportów w Szczecinie - mówi Kus.



W czwartek Szpargałek przy Arkonskiej będzie otwarty od 11 do 15!



Po poprzedniej akcji - w ubiegłym tygodniu - kiedy to magazyny Ekoportu otwarto po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie - udało się na cele charytatywne zebrać ponad 5 tys zł.



Na półkach wciąż zostały książki, porcelana, mebla... słowem mnóstwo oryginalnych, wartościowych przedmiotów.... a najwyższa cena jednego wynosi 25 złotych.