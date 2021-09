7,5 mln zł dla Ingi udało uzbierać się w 10 miesięcy

Na koncie Ingi z Przęsocina walczącej z SMA jest już ponad 7,5 mln złotych niezbędnych do rozpoczęcia leczenia. Dziewczynka wkrótce rozpocznie terapię genową.

Śmiało można powiedzieć, że w akcje pomocy dla małej Ingi włączyła się cała Polska, w tym między innymi Prezydent RP. Również my - Radio Szczecin. Nasi dziennikarze zorganizowali licytację koszulki Pogoni Szczecin z podpisami piłkarzy, którzy zdobyli w 2001 roku wicemistrzostwo Polski. Koszulkę za 600 złotych wylicytował pan Tomasz. - Jestem ze Szczecina, także Pogoń zawsze w sercu - mówi pan Tomasz.7,5 miliona złotych dla Ingi udało uzbierać się w 10 miesięcy. - Setki ciast, kiermaszy, zaangażowanie naprawdę przerosło nasze oczekiwania - mówi mama dziewczynki, pani Paulina.Pomagali też najmłodsi. Na przykład chłopcy ze szczecińskiego Warszewa, którzy sprzedawali lemoniadę i ciasto, a cały swój zysk przekazali na konto dziewczynki. - Gdybyśmy przeznaczyli te pieniądze dla siebie, to na nic innego byśmy nie wydali - mówią chłopcy.Wszystkich, którzy zaangażowali się w zbiórkę dla Ingi, nie sposób wymienić - po prostu nie wystarczyłoby czasu. Był m.in. "Bieg Dzika" i driftowanie na "Chociwelce".W tym tygodniu Ingę czekają badania niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Terapię genową zacznie prawdopodobnie już w październiku, w Lublinie.