4,5 mln złotych rządowego dofinansowania otrzyma Szczecinek. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Technicznych.

Powstanie tam pełnowymiarowa sala sportowa z widownią, połączona z gmachem szkoły. Również teren wokół placówki zostanie zagospodarowany, powstaną parkingi i tereny zielone.Wstępny koszt budowy to 10 milionów złotych.Do naszego regionu, w ramach programu "Sportowa Polska", trafiło ponad 17 milionów złotych. Między innymi do Dębna, gdzie powstanie profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna czy do Pyrzyc, gdzie zostanie rozbudowana pływalnia.Projekt "Sportowa Polska" finansowany jest przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa i Sportu.