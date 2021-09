O czym pamiętać przy wniosku w programie "Dobry Start"?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wciąż można składać wnioski o "300 plus". Jak to zrobić? Mieszkańcom regionu w wypełnianiu formularza pomagają pracownicy ZUS-u.

W środę mobilne biura pojawią się w Moryniu i Węgorzynie. Oba punkty będą w Ośrodkach Pomocy Społecznej. W Moryniu punkt będzie otwarty od 12 do 14, a w Węgorzynie - od 10 do 12.



Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o "300 plus", powinni pamiętać o zabraniu dowodu osobistego, numeru PESEL dziecka, muszą także znać swój rachunek bankowy i adres e-mail.



Wnioski można składać do 30 listopada.