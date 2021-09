Przybywa pacjentów z Covid-19 przy Arkońskiej, ale szpital działa w normalnym trybie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przybywa pacjentów zakażonych koronawirusem w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

- Przyrost na razie nie jest drastyczny - mówi Natalia Cistowska, rzeczniczka placówki.



Przy Arkońskiej jest teraz 45 chorych na Covid-19, w tym 3 w stanie ciężkim na oddziale intensywnej terapii.



- Jeżeli ten wzrost będzie wyglądał tak, jak wygląda teraz i każdego dnia będzie przybywało kilkoro pacjentów, to będziemy musieli zastanawiać się nad tym, jak przeorganizować oddziały. Jak przygotowywać się na ten coraz większy wzrost - mówi Cistowska.



- Szpital działa na razie w normalnym trybie - dodaje rzeczniczka. - Reorganizacja oddziałów to jedno, ale dwa to reorganizacja pracy personelu. To jest najważniejsze, bo ten personel, nie lubię tego słowa, trzeba "przenosić" z jednego oddziału na drugi i to trwa. To zmiana dyżurów, to pacjenci, którzy są na innych oddziałach i to wymaga bardzo dużej reorganizacji szpitala.



Minionej doby w Zachodniopomorskiem potwierdzono 79 nowych zakażeń koronawirusem.