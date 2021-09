Fot. Lasy Państwowe

Jodły, świerki, dęby i buki - w piątek takie sadzonki będzie można odebrać na Jasnych Błoniach przy Bartłomiejce.

Rusza ogólnopolska akcja #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. W czwartek i piątek we wszystkich nadleśnictwach w całej Polsce każdy chętny otrzyma sadzonkę. Do rozdania jest milion młodych drzewek. To już trzecia edycja akcji. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie sadzonki czekają w 35 nadleśnictwach - więcej informacji na stronie Lasów Państwowych.