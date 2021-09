Nauka udzielania pierwszej pomocy, czyli "ręce trochę bolą..."

Szkolenia są częścią programu "Ratujemy Ucząc", który od lat realizowany jest dzięki wsparciu spółki GAZ-SYSTEM S.A. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Szkolenia są częścią programu "Ratujemy Ucząc", który od lat realizowany jest dzięki wsparciu spółki GAZ-SYSTEM S.A. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Szkolenia są częścią programu "Ratujemy Ucząc", który od lat realizowany jest dzięki wsparciu spółki GAZ-SYSTEM S.A. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Szkolenia są częścią programu "Ratujemy Ucząc", który od lat realizowany jest dzięki wsparciu spółki GAZ-SYSTEM S.A. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Ratownicy WOPR wspólnie ze spółką GAZ-SYSTEM weszli do świnoujskich szkół, by uczyć najmłodszych udzielania pierwszej pomocy.

W szkoleniu wzięli udział wszyscy czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 6. Zajęcia nie tylko przypominały podstawowe zasady udzielania pomocy czy jej wzywania, ale też pomagały szkolić praktyczne umiejętności.



- Mamy tu zajęcia z manekinami. Dwa są podłączone do komputera. Dzieciaki dają radę, krew już powinna zacząć krążyć na tyle, że do czasu karetki powinni go utrzymać - mówi Kuba Komorowski, ratownik WOPR Świnoujście.



- Teraz próbuję uratować życie na manekinach. Uciskam na sercu. - Najlepiej wezwać osobę dorosłą, by pomogła, ale tak, to można też spróbować pomóc - mówili uczniowie.



Instruktor zajęć przyznaje, że dużym zdziwieniem dla dzieci uciskających manekin jest to, że czynność jest męcząca. Również uczniowie przyznają, że ręce po chwili bolą.



Szkolenia są częścią programu "Ratujemy Ucząc", który od lat realizowany jest dzięki wsparciu spółki GAZ-SYSTEM S.A. Ratownicy spotkania z uczniami zaplanowali również w październiku. W sumie odwiedzą wszystkie podstawówki w mieście.