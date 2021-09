Kołobrzescy strażacy mają nowy sprzęt

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chociaż niepozorny, to niezwykle potrzebny do ratowania życia - tak o nowo zakupionym sprzęcie mówią kołobrzescy strażacy.

Podest ratowniczy wraz ze specjalnymi podporami do stabilizacji trafił do kołobrzeskiej straży pożarnej. Sprzęt stanowić będzie wyposażenie jednego z wozów i jak mówi komendant kołobrzeskiej straży Krzysztof Makowski, będzie wykorzystywany głównie w czasie interwencji, które nie są pożarami.



- Skuteczna akcja podczas wypadków komunikacyjnych, miejscowych zagrożeń budowlanych i wielu innych zdarzeń, w których trzeba właściwie ustabilizować konstrukcję, żeby zapewnić dostęp ratowników. Bez tego sprzętu jest to bardzo ciężkie, a czasami niemożliwe - mówi Makowski.



W ciągu ostatniego roku jednostki kołobrzeskich strażaków wyjeżdżały do miejscowych zagrożeń ponad 700 razy. 100 z nich dotyczyło zdarzeń drogowych.



Nowy sprzęt kosztował 30 tysięcy złotych i został zakupiony ze środków starostwa powiatowego.