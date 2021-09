Strategia rozwoju Stargardu przyjęta przez radnych

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkaj, pracuj, odkrywaj! - takie hasło towarzyszyć będzie rozwojowi Stargardu do 2030 roku.

Stratega rozwoju Stargardu do 2030 roku została przyjęta przez radnych jednogłośnie. To dokument pokazujący kierunki rozwoju miasta w najbliższych latach. A co ważniejsze, to nie tylko zapisy, ale przede wszystkim wyzwania i konkretne działania - podkreśla Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego.



- Przykład Stargardu to dowód na to, że strategie są realizowane krok po kroku - mówi Styczewski.



Przyjęta strategia stawia na rozwój miasta poprzez przyciąganie nowych mieszkańców, ale i dbanie o potrzeby tych, którzy w Stargardzie już mieszkają. To także wyzwania klimatyczne, którym miasto musi stawiać czoła.



- Będziemy dążyć do zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - mówi Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego.



To także sfera gospodarcza i tworzenie dobrych warunków do rozwoju firm sektora MŚP. Sama strategia to pewnego rodzaju poradnik dla przedsiębiorców - dodaje Renata Naworol, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej.



- Jak się dostosować do potrzeb i oczekiwań miasta i mieszkańców - mówi Naworol.



W najbliższych latach Stargard chce też zadbać o konsekwentne budowanie wizerunku miasta przyjaznego ludziom i biznesom. Strategia „Stargard 2030” została przyjęta przez radnych miejskich jednogłośnie.