Rehabilitacja po Covid-19 w Szczecinie. Ile trwa i dla kogo?

Ponad 100 pacjentów zakończyło rehabilitację po przejściu Covid-19 w szpitalu im. Karola Boromeusza w Szczecinie.

Większość trafiła tam z tego samego powodu: ogromnego zmęczenia przy najmniejszym wysiłku fizycznym.Placówka rehabilitację takich pacjentów rozpoczęła w maju. Teraz na oddziale są między innymi dwaj mężczyźni, którzy z powodu zakażenia koronawirusem spędzili pół roku w szpitalu - mówi jej dyrektor Iwona Denisewicz.- Jeden z tych chorych przyjechał na tlenoterapii z dużym przepływem tlenu, w tej chwili praktycznie z tlenu nie korzysta, siada do posiłków, ćwiczy wstawanie przy drabinkach. Jest duża satysfakcja, jak się obserwuje ich powrót do zdrowia - dodaje Denisewicz.By skorzystać z takiej rehabilitacji wystarczy skierowanie - zachęca Denisewicz. - Skierowanie może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, także nasz oddział czeka, zapraszamy po covidzie.Turnusy rehabilitacyjne trwają od 2 do 6 tygodni. Mogą w nich wziąć udział pacjenci, którzy przeszli Covid-19 w ciągu ostatniego roku. Skierowanie wystawia lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.Szpital przy alei Wyzwolenia w Szczecinie przygotował dla takich pacjentów 22 miejsca.