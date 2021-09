Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na prośbę mieszkańców - ponownie - magazyny szczecińskiej galerii "Szpargałek" otwierają się dla miłośników płyt, książek czy mebli z drugiej ręki.

Wciąż zostało dużo ciekawych przedmiotów do "upolowania". Ekoport przy ul. Arkonskiej będzie otwarty w czwartek od 11:00 do 15:00.



Po wakacjach, tydzień temu po raz pierwszy, można było odwiedzić galerię. Wówczas na cele charytatywne zebrano ponad pięć tysięcy zł.



Zainteresowanie było jednak tak duże, że Zakład Usług Komunalnych zdecydował o kolejnym otwarciu.



- To jest ostatni magazyn z ponadgabarytowymi towarami, tutaj mamy foteliki dziecięce, narty, stojaki na płyty CD, rowerki dla dzieci. Kupiłam dzbanuszek za 5 złotych - mówili kupujący.



Najwyższa cena przedmiotu w "Szpargałku" to 25 złotych.