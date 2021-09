Ostatnia droga Dariusza Ryżczaka

Dariusz Ryżczak. Tot. archiwum prywatne

Rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnają dziś Dariusza Ryżczaka - twórcę kultowych miejsc w Świnoujściu, propagatora sztuki i artystę.

Dariusz Ryżczak prowadził Capitol, Casablankę, Teatralną, jazzClub Centralę i Konstelację. Na scenie jego lokali debiutowali młodzi artyści, wystawiali się malarze. Przez lata dbał o życie kulturalne na Wyspie. Sam również tworzył.



- Tęsknimy za Darkiem. Wspaniały człowiek, z niesamowitą wyobraźnią. Był jedną z tych osób, które mnie ukształtowały. Każdy z lokali, które prowadził miał scenę; tam odbywały się moje pierwsze kontakty z prawdziwą sceną. - Wszystkich wspierał plus sam był bardzo kreatywną postacią. Nie tylko udostępniał to miejsce, ale był inspiracją dla wielu, jeżeli chodzi o podejście do sztuki - wspominali go Marek Pędziwiatr i Paweł Wdziękoński z zespołu Ludojad.



Dariusz Ryżczak zmarł po długiej walce z chorobą, w której wspierali go świnoujścianie. Miał 60 lat.



Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 13 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.