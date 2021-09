Gaudeamus na Uniwersytecie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się w auli Wydziału Humanistycznego. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i ponad 3 tysiące na studiach niestacjonarnych oferuje w tym roku akademickim Uniwersytet Szczeciński.

Uczelnia oficjalnie zainaugurowała naukę na 88 kierunkach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Studenci, którzy wzięli w czwartek udział w immatrykulacji przyznali, że wybór tego właśnie uniwersytetu nie był przypadkowy.



- Przede wszystkim atmosfera. I sama pomoc przy rekrutacji, przy analizie, jak ludzie podchodzą do siebie. To jest naprawdę bardzo fajne - oceniła jedna ze studentek.



- Warto studiować na Uniwersytecie, bo... - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- ...bo można rozwinąć swoje pasje. To jest najważniejsze. Jeżeli trafi się na fajny zespół, jak na przykład mój, to można naprawdę świetnie bawić się na studiach i mieć dorobek naukowy - odparła kolejna studentka.



- Który kierunek poleciłby Patryk Dobek? - reporter zapytał też napotkanego na uniwersyteckim korytarzu brązowego medalistę z Tokio.



- Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia oczywiście, bo ja reprezentuję taki kierunek, ale myślę, że tutaj, na Uniwersytecie Szczecińskim każdy znajdzie coś dla siebie - zachęcał.



