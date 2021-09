Noc spisowa w stargardzkim urzędzie

Narodowy Spis Powszechny.

Jeszcze do północy można spisać się w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.

Mimo późnej pory, kolejka się nie kończy.



- Ze wszystkim czekam na ostatnią chwilę. Mieli do mnie oddzwonić, ale nie oddzwonili, więc musiałam przyjść sama. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy długo pracują. Przyszedłem, bo zaczęli straszyć mandatami do 5 tysięcy złotych. Nie ufam telefonom i wolę osobiście - mówili stargardzianie.



Praca wre, kolejka jest spora - mówi urzędniczka ze stargardzkiego magistratu. - Pracujemy od 8 rano. O rana urząd jest oblegany. Rachmistrzów jest wielu na miejscu. Robimy, co możemy. Mam nadzieję, że uda się obsłużyć wszystkich.



Udział w spisie jest obowiązkowy.