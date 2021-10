Wnioski o 300 plus - urzędnicy ZUS ruszyli w teren

Pracownicy szczecińskiego oddziału ZUS ruszyli w teren, aby pomóc mieszkańcom regionu w wypełnianiu formularza do programu 300 plus, czyli jednorazową wypłatę na wyprawkę szkolną dla dziecka.

W czwartek mobilne biuro pojawiło się w Stepnicy, a w piątek - w Cedyni. Dla jednej z mieszkanek Stepnicy taka pomoc pozwala bezbłędnie wypełnić wniosek i dostać pieniądze dla dziecka na czas.- Wypełniłam wniosek, ale widocznie był źle złożony i dlatego nie dostawałam odpowiedzi. Tu pani mi pomogła i "mam z głowy". A dziecko jest w internacie, uczy się w technikum, potrzebuje pieniędzy... - mówiła jedna z kobiet.Najczęściej osoby przychodzące po pomoc mają sam problem z wypełnieniem wniosku.- Jak wypełnić taki wniosek, jak go złożyć prawidłowo... - od tego zaczynamy. Przede wszystkim: założenie konta na platformie usług elektronicznych. Następnie pomagamy wypełnić prawidłowo wniosek i wysłać za pomocą platformy PUE - relacjonuje Sebastian Chruściel ze szczecińskiego oddziału ZUS.Program "Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, a także pomoc wyrównaniu szans edukacyjnych dla dzieci z najuboższych rodzin - dodaje poseł PiS, Leszek Dobrzyński.- Zejdźmy do tych rodzin, dla których każde 50 złotych jest ważne, a tych rodzin jest sporo. Myślę, że każda ta pomoc powinna być doceniona - podkreślił poseł Dobrzyński.Świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.