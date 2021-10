Piwne historie i spacer z przewodnikiem. Oktoberfest w Szczecinie

Jaki wpływ na przebieg bitew miało piwo, jak wywołało bunt w Szczecinie i jak ratuje życie - tego będzie można dowiedzieć się w ramach trzeciej edycji Oktoberfest Szczecin.

Impreza rusza w piątek w Alei Kwiatowej, ale będzie można też wziąć udział w historycznych spacerach po lokalnych browarach.

Tomasz Wieczorek w sobotę o 16 zabierze w piwną podróż, podczas której opowie o tym, skąd wzięła się nazwa piwnica, czy też samo słowo "piwo". - Jest okazja wspomnieć o takich ciekawych wątkach, jak chociażby to, że w Szczecinie powstała idea pierścieni na szyjce piw przed II Wojną Światową, a było to tak naprawdę pośrednim efektem tego, co wydarzyło się po I Wojnie Światowej, czyli było wielu ociemniałych żołnierzy, weteranów I Wojny Światowej. Żeby potrafili rozróżniać dla nich wymyślono taką nowinkę techniczną - powiedział Wieczorek.

Będzie można wybrać się na spacer z przewodnikiem, który opowie o piwnych historiach Szczecina, będzie można także skosztować rzemieślniczych browarów z całej Polski, posłuchać największych przebojów zespołu Queen, pośmiać się podczas stand-upu czy posłuchać prelekcji nt. historii piwowarstwa i wziąć udział w konkursach.Na spacer trzeba się zapisać. Oktoberfest potrwa do niedzieli. Szczegóły na stronie Żeglugi Szczecińskiej