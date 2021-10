Podczas weekendu tramwaje (1, 5, 9 i 12) nieco inaczej

Kolejne zmiany dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej: tym razem dotyczyć będą tramwajów kursujących wzdłuż alei Wojska Polskiego.

- Ruch tramwajowy musi być wstrzymany, w związku z tym na wyłączonym z użytku odcinku będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Zmiany dotyczą linii 1, 5, 9 i 12. Najważniejsze jest zawieszenie kursowania linii 9 i zmiana trasy "jedynki" - poinformowała Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Wstrzymanie ruchu tramwajowego dotyczyć będzie odcinka od zajezdni Pogodno, aż do placu Gałczyńskiego.







Utrudnienia potrwają tylko przez sobotę i niedzielę.

Wprowadzone zostają następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Na trasie zostaną uruchomione przystanki:

Kursy wykonywane będą z częstotliwością:

Chodzi o okolice przebudowywanego Węzła Łękno.Linia 1 kursuje na zmienionej trasie: Głębokie – Las Arkoński – Kołłątaja – Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów – Plac Gałczyńskiego – Turzyn – Brama Portowa – Potulicka, wg specjalnego rozkładu jazdy.Linia 5 kurs o godz. 19:16 realizowany w niedzielę na trasie Krzekowo – Rondo Olszewskiego zostaje skrócony do Lasu Arkońskiego, następnie wraca do zajezdni Golęcin o godz. 19:54 z przystanku Las Arkoński przez Plac Rodła – Plac Gałczyńskiego – Bramę Portową – Wyszyńskiego – Wały Chrobrego.Linia 9 zostaje zawieszona.Linia 12 kurs realizowany w niedzielę o godz. 9:24 na trasie Pomorzany – Potulicka od Placu Kościuszki zostaje skierowany do Zajezdni Pogodno przez Plac Szarych Szeregów – Plac Rodła – Las Arkoński.Wszystkie tramwaje z zajezdni Pogodno realizują dojazdy i zjazdy przez ul. Arkońską – Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów – Plac Gałczyńskiego (zjazdy z Krzekowa przez ul. Jagiellońską).Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza 809 na trasie Głębokie – al. Wojska Polskiego – Piotra Skargi (powrót ul. Wawrzyniaka) – Plac Gałczyńskiego- Głębokie (nr 31743) przystanek końcowy;- Kasyno „nż” (nr 31611, 31612);- Goplana „nż” (nr 31511, 31512);- Tor Kolarski „nż” (nr 31411, 31412);- Rondo Olszewskiego (nr 31311, 31331);- Zajezdnia Pogodno (nr 31213, 31216);- Unii Lubelskiej (nr 31121, 31113);- Wincentego Pola (nr 31011);- Bogumiły (nr 30811, 30814);- Plac Gałczyńskiego (nr 12121) przystanek końcowy.- w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 20 minut, w pozostałym okresie co 12 minut,- w niedziele do godz. 11 i po godz. 18 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 20 minut.W dniach 02–03.10.2021 r. nie obowiązują skomunikowania linii autobusowych 51, 103, 106 i 121 z liniami tramwajowymi 1 i 9.W dniu 02.10.2021 r. wprowadza się skomunikowanie kursu linii 103 odjazd z przystanku Głębokie w kierunku Police Rynek o godz. 23:13 z autobusem linii 809, przyjeżdżającym na przystanek Głębokie o godz. 23:15 - czas oczekiwania wydłuża się do 4 minut.