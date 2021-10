Akcja saperów w Stobnie. "Wystraszyliśmy się, bo to zagrożenie dla naszego osiedla" [ZDJĘCIA]

Ponad 4 tysiące sztuk amunicji zabezpieczyli saperzy na działce w Stobnie po Szczecinem. Od rana trwała tam akcja usuwania niebezpiecznych przedmiotów. Wcześniej służby informowały o tym, że na działce może znajdować się bomba.

Jak się okazało, na placu budowy znajdował się magazynek amunicji. Saperzy wykopali prawie 4 tysiące pocisków, 24 granaty moździerzowe i 92 granaty karabinowe. Wszystkie pochodziły z okresu II Wojny Światowej. Zostały zabezpieczenie i przewiezione na poligon, gdzie zostaną zniszczone.Na znaleziska natknęła się ekipa budowlana, która buduje dom. Akcja usuwania niewybuchów rozpoczęła się o 9. Ewakuowano 70 rodzin. Mogli oni schronić się w świetlicy gminnej, nikt jednak z takiej możliwości nie skorzystał.Mieszkańcy przyznają, że to pierwszy tak duży niewybuch w ich miejscowości. - Dopiero pierwszy raz takie coś. Skąd się to wzięło? Wcześniej nie było słychać, żeby w Stobnie były jakieś niewybuchy. Wystraszyliśmy się, bo to zagrożenie dla naszego osiedla. Nie spodziewaliśmy się, że jest aż tyle tego - mówili mieszkańcy.- Mieszkańcy byli zdezorientowani, ale wszystko jest pod kontrolą i myślę, że czują się bezpiecznie - zapewniała Barbara Dąbrowska, radna i mieszkanka Stobna.Na czas akcji zamknięta była droga w Stobnie. Akcję przeprowadzili saperzy z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie.