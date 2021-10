Rektor PUM-u o celach: Nie tylko podniesienie wyników naukowych

Przenieść Pomorski Uniwersytet Medyczny "z Polski drewnianej do murowanej" - to cel rektora uczelni.

Profesor Bogusław Machaliński w "Rozmowach pod krawatem" mówił, że zależy mu nie tylko na podniesieniu wyników naukowych uczelni, ale także na jej zmodernizowaniu. Stąd kolejne inwestycje realizowane przez PUM.Wkrótce oddany do użytku zostanie nowy budynek, który powstał przy ulicy Unii Lubelskiej. Uczyć się tam będą między innymi studenci farmacji. Jeszcze trwa termomodernizacja i wyposażanie wnętrz.- Tak zwana mała farmacja, która jest bardzo potrzebna, żebyśmy mogli przejść na IV, V rok kierunku farmacja, ponieważ w zasadzie nie mamy warunków do studiowania, co pokazały ostatnie rankingi. Jeżeli jesteśmy na 40. miejscu w rankingu "Perspektyw" w warunkach studiowania na 100 największych uczelni w kraju, to świadczy, że przez wiele lat były takie zaniedbania, że Szczecin był szpitalem na peryferiach - ocenił prof. Machaliński.Z kolei, z drugiej strony szpitala powstać ma nowoczesny kompleks. Znajdzie się tam centrum kliniczno-rozwojowo-badawcze. To najważniejsza inwestycja dla uczelni.Budowa gmachu farmacji kosztuje 30 mln złotych. Na budowę całego kompleksu uczelnia otrzymała prawie 600 milionów złotych rządowej dotacji.