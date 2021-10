"Kamerzysta" wyjdzie z aresztu

Sąd uchylił areszt "Kamerzyście". Patoyoutuber wyjdzie na wolność.

W piątek odbyła się druga sprawa w jego procesie. Zeznawał pokrzywdzony. To niepełnosprawny chłopak, który był głównym bohaterem filmu "Kamerzysty". Sąd wyłączył jawność tej sprawy.Sąd zdecydował, że "Kamerzysta" ma zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, wcześniej wpłacił 150 tysięcy złotych poręczenia.Decyzja nie jest prawomocna, może zostać zaskarżona przez prokuraturę. "Kamerzysta" w areszcie był od kwietnia. Razem z Wiolettą K. i Adrianem S. odpowiada za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. Taki zarzut postawił im prokurator. W kwietniu w sieci opublikowali kontrowersyjny film, w którym poniżają niepełnosprawnego chłopaka. Kazali mu m.in. wykonywać upokarzające zadania za pieniądze, miał on m.in. zjeść kocie odchody.Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na listopad.