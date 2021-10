Wielokilometrowy korek na A6

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Korek na autostradzie A6 na nitce w kierunku Gdańska i Świnoujścia sięga wielu kilometrów.

Godz.18.00

Prawie 5 kilometrów ma korek na Autostradzie A6 w kierunku nad morze. To obecnie najpoważniejsze utrudnienia drogowe w Szczecinie i regionie. Kierowcy, żeby pokonać Węzeł Kijewo muszą czekać nawet godzinę.



Kolejki również na ulicy Metalowej w Podjuchach oraz Radosnej. To wszyscy, którzy uciekają z autostrady A6. Dalej za Węzłem Kijewo oraz na ulicy Granitowej w Podjuchach jest już przejezdnie.



Godz. 15.00

Korek na autostradzie A6 na nitce w kierunku Gdańska i Świnoujścia sięga trzech kilometrów. Chodzi o dojazd od strony Kołbaskowa do węzła Kijewo, gdzie drogowcy zmienili w czwartek organizację ruchu. W tej części A6 korek dla jadących w kierunku przejścia granicznego czy też w stronę Gorzowa sięga niemal kilometra.