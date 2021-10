Objazdowe szczepienia w Świnoujściu

Objazdowe punkty szczepień przeciw COVID-19 pojawią się w prawobrzeżnej części Świnoujścia.

W sobotę punkt stanie przy filii Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Sosnowej na Warszowie.Czynny będzie od godz. 12:00 do 14:00. W niedzielę odwiedzi Karsibór i Przytór.Punkty pojawią się przy filiach Miejskiego Domu Kultury, przy ulicach: 1 Maja i Zalewowej.W Karsiborze będzie otwarty od godz. 11:00 do 13:00, a w Przytorze - od 13:30 do 14:30. W poniedziałek zaszczepić będzie się można w Łunowie i Ognicy.Pierwszy punkt będzie przy przystanku autobusowym Odrzańska/Zalewowa, od 15:00 do 16:00. Drugi, przy ul. Wyspowej, od 16:30 do 17:00.Szczepienia organizuje Szpital Miejski w Świnoujściu.