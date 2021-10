Wystawa poświęcona Zbrodni Katyńskiej otwarta w Muzeum Oręża Polskiego [ZDJĘCIA]

Wystawę można oglądać w oddziale „Dzieje Oręża Polskiego” przy ulicy Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Wystawę można oglądać w oddziale „Dzieje Oręża Polskiego” przy ulicy Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Wystawę można oglądać w oddziale „Dzieje Oręża Polskiego” przy ulicy Emilii Gierczak w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

20 banerów z nazwiskami ponad 15 tysięcy osób zamordowanych i pochowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie stanęło na ekspozycji plenerowej kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego. To efekt współpracy z Stowarzyszeniem "Katyń" ze Szczecina.

Jak mówi, Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum, wystawa ma za zadanie kultywowanie pamięci o ofiarach i upowszechnianie historii związanej z mordem obywateli Polski przez NKWD.



- Dopiero w 1990 roku zostały u8jawnione dokumenty związane z tą zbrodnią. Przez 50 lat trwało kłamstwo katyńskie. Nasze elity zostały w Katyniu wymordowane; było to celowe, specjalne ludobójstwo. Musimy o tym głośno mówić. I po to jest ta wystawa, żeby to przypominać - podkreślił.



