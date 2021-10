Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

150 zestawów pojemników do segregacji odpadów wraz z tablicami edukacyjnymi trafiło do szczecińskich szkół, przedszkoli i żłobków.

Każdy zestaw składa się z czterech pojemników na plastik, papier, szkło oraz tworzywa sztuczne. Znajdują się one we wszystkich placówkach oświatowych, które zgłosiły się do programu.



Jak przypomina Miasto, dla każdego dostępne są natomiast tablice prezentujące zasady prawidłowego recyklingu. Odebrać je można w Wydziale Gospodarki Komunalnej szczecińskiego magistratu.